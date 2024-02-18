Мир 18 февраля 2024, 02:03 Бойцы ВСУ спасались из Авдеевки неконтролируемым бегством — Минобороны МО: Сырский приказал выйти из Авдеевки спустя сутки после начала бегства ВСУ РИА «Новости»

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал оставить Авдеевку лишь спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских бойцов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, обезопасив город от террористических ударов преступного киевского режима.

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Подразделения группировки «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева продолжают наступать, освобождая территорию Донецкой Народной Республики от украинских националистов.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что падение Авдеевки скажется на уровне поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Внутри страны его ждет ответственность за провалы на фронте.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, еще предстоит оценить мужество и героизм российских военных, освободивших Авдеевку. Он добавил, что Украина долгое время превращала город в крепость, осознавая важность этого населенного пункта, ведь именно из него ВСУ обстреливали Донецк.