Мир 26 февраля 2024, 15:03 Сырский пожаловался на сложную обстановку на многих направлениях в зоне СВО Главком ВСУ Сырский: на многих направлениях обстановка сложная, нужен контроль РИА «Новости»

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Главком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров побывали на передовой. Им доложили о ситуации, которая складывается на разных направлениях фронта.

«На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля», — признал Сырский в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в первую очередь нужно защитить войска от ударов беспилотниками и с воздуха. По словам Сырского, нужно обратить внимание на координацию и оперативность действий ВСУ.

«Важно сохранить жизни наших защитников и защитниц», — подытожил главком.

ВСУ несут колоссальные потери в зоне спецоперации. Однако власти Украины не хотят признавать этот факт и скрывают реальные цифры.

В ДНР назвали заявления Зеленского наглой и циничной ложью. Глава республики Денис Пушилин выразил уверенность, что потери ВСУ многократно занизили.