Мир 15 февраля 2024, 03:31 Сырский пожаловался на потери ВСУ из-за российских авиабомб Сырский заявил о больших потерях ВСУ из-за управляемых авиабомб ВС России РИА «Новости»

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Российская армия наносит поражающий урон Вооруженным силам Украины на фронте. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсети Facebook*.

«Противник активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами», — отметил он.

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Также глава ВСУ добавил, что ВС России ведут плотный минометный и артиллерийский огонь по позициям украинских военных.

Накануне Сырский заявил, что ВСУ перешли к ведению оборонительной операции из-за сложной ситуации на передовой, написали «Известия». Для поддержания обороны украинская армия будет использовать укрепления, БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

После поездки на позиции действующих на Авдеевском и Купянском направлениях подразделений главком ВСУ пришел к выводу, что оперативная обстановка для украинских войск остается чрезвычайно напряженной.

*Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.