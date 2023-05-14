Мир 14 мая 2023, 12:56 Сырский посулил Зеленскому наступление ВСУ на Артемовск до полного взятия города «Военное обозрение»: Сырский заверил Зеленского, что ВСУ займут Артемовск

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Командующий группировкой войск «Восток» ВСУ Александр Сырский пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в скором времени украинская армия полностью займет Артемовск. Этот план он собирается воплотить в реальность, несмотря на то что украинских военных уже практически выдавили из города, сообщило «Военное обозрение».

По данным издания, Сырский аргументировал свою уверенность, что ВСУ смогут занять Артемовск, тем, что в 2022 году «блестяще» провел Харьковскую операцию.

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Совсем недавно Сырский отчитался Зеленскому о том, что переломить ситуацию в городе не получается, а украинские военные вынуждены отступать и покидать высотную застройку, что серьезно осложняет их положение.

Накануне, 13 мая, Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“ сообщил, что ВСУ перешли в локальное наступление на участке фронта рядом с Артемовском.