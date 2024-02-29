Мир 29 февраля 2024, 22:41 Сырский обрушился на офицеров с обвинениями из-за ухудшения ситуации на поле боя Аналитик Меркурис: Сырский обвинил подчиненных в провалах ВСУ на фронте Pxhere

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обвинил высокопоставленных военнослужащих в ухудшении для украинской армии ситуации в Донбассе и на Запорожье. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Самое важное — это то, что Сырский обвиняет своих подчиненных. Он обвинил командиров на местах в том, что ситуация на Запорожье и под Авдеевкой ухудшается», — заявил эксперт.

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Меркурис добавил, что главком ВСУ бросает на передовую все больше бойцов, безуспешно пытаясь стабилизировать текущую линию фронта и сдержать наступление российской армии.

Ранее Сырский пожаловался, что некоторые украинские командиры допустили просчеты на ряде направлений в зоне специальной военной операции. По его словам, это негативно отразилось на устойчивости обороны на Авдеевском и Запорожском направлениях.

Армия России только за минувшую неделю смогла сдвинуть фронт на запад, освободив населенные пункты Победа, Ласточкино, Северное и Петровское в Донецкой Народной Республике.