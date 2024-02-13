Важное 13 февраля 2024, 21:35 Сырский дал прогноз по завершению конфликта на Украине Главком ВСУ Сырский: окончание конфликта на Украине зависит от ее партнеров Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Читать 360tv в

Объем западной помощи окажет непосредственное влияние на сроки завершения конфликта на Украине. Об этом главком ВСУ генерал Александр Сырский заявил в интервью ZDF.

«Все зависит от уровня поддержки и эффективности наших действий. В этом и заключается перспектива», — подчеркнул он.

Реклама

Сырский заверил немецких журналистов, что украинской армии хватает устойчивости и силы духа. Тем не менее ВСУ столкнулись с дефицитом поддержки.

«Нам не хватает<…> боеприпасов и техники», — пожаловался он.

Ситуацию в зоне проведения спецоперации новый главком ВСУ назвал очень сложной и заметил, что Украина перешла к обороне.

После смены командования в Вооруженных силах Украины начались масштабные проверки. А президент страны Владимир Зеленский затеял массовые увольнения и перестановки в ВСУ.

По мнению военного эксперта Анатолия Матвийчука, в скором времени украинская армия займется довольно рискованными операциями. Таким образом Зеленский поддержит свой имидж и будет добиваться от Запада выделения еще большей помощи.