Сыр стал причиной конфликта между США и Евросоюзом

Сыр стал причиной конфликтной ситуации между США и Евросоюзом. Сыр «грюйер», который всегда производился в Швейцарии и Франции, суд в США разрешил воспринимать как название сорта, поэтому теперь американские сыровары могут называть так свой продукт. Это пошло вразрез с европейскими законами.

По европейским правилам «грюйер» — это только специальный сыр из Франции и Швейцарии, отметило РИА «Новости». Изначально свое название он получил по региону производства — округ Грюйер (кантон Фрибур) в Швейцарии.

Этот сыр создан по традиционным рецептам из местных ингредиентов, у него защищенное наименование места происхождения.

В 2022 году суд в США постановил, что на территории Штатов «грюйер» воспринимается как название сорта, а не как сыр из определенного региона. Таким образом, американским сыроварам теперь можно называть свой продукт «грюйером», независимо от того, где он был сделан.

Представитель Еврокомиссии заявил в беседе с агентством, что сколько бы американцы ни сварили «грюйера», у них не получится его продать в Евросоюзе. А если такие попытки будут, то товар изымут.

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