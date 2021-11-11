Кличко заявил, что ежедневно молится за мост в Киеве. А он тем временем сыпется на глазах

Мэр Киева Виталий Кличко признался, что каждое утро молится за мост Патона. Одна из самых главных и уникальных переправ Киева нуждается в ремонте, на который нет денег.

Кличко рассказал о состоянии киевских мостов в интервью Дмитрию Гордону, которое опубликовано на YouTube.

«Честно говоря, каждое утро я молюсь, чтобы ни в коем случае там… с мостом Патона все было нормально», — сказал мэр украинской столицы.

В подтверждение его слов в Сети появилось видео, на котором видно, как от моста отлетают какие-то куски.

После проверки всех мостов города, подчеркнул Кличко, выяснилось аварийное состояние 70 из них. Отремонтировать удалось 30, денег на остальные не хватает. Реконструкцию моста Патона мэр Киева оценил более чем в полмиллиарда долларов.

Почти две трети столичного бюджета, заметил Кличко, уходит в центральный. Оставшихся средств для реализации многих проектов недостаточно.