Мир 27 февраля 2024, 08:26 Сыну Дональда Трампа прислали конверт с неизвестным порошком The Daily Beast: Дональд Трамп-младший получил конверт с белым порошком Unsplash

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Старший сын 45-го президента США Дональд Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком белого цвета. Об этом написало издание The Daily Beast.

Представитель Трампа-младшего пояснил, что власти пока не выяснили происхождение порошка. При этом его опасность также не подтвердилась.

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По данным СМИ, сын экс-президента получил конверт, будучи дома во Флориде. Когда он его вскрыл, порошок разлетелся по комнате. Позднее к особняку Трампа-младшего подъехали машины скорой помощи и спасателей.

Это не первый случай, когда сыновьям Трампа угрожают. На прошлых выборах порошок в конверте получил его средний сын Эрик. Анализ подтвердил, что содержание пакета было безвредным. Аналогичные конверты приходили также в резиденцию политика.

Ранее Трамп заявил, что его оппонентов ждет возмездие.