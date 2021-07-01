Сыновья открыли памятник принцессе Диане у Кенсингтонского дворца

Сыновья принцессы Дианы — принцы Гарри и Уильям — вместе открыли статую своей матери в саду Кенсингтонского дворца. Церемония была приурочена к 60-летию со дня рождения Леди Ди, сообщило РИА «Новости».

Церемония прошла достаточно скромно и камерно. Она состоялась в Глубинном саду рядом с Кенсингтонским дворцом. Помимо герцогов Сассекского и Кембриджского, в ней приняли участие члены семьи покойной принцессы, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон, скульптор Иан Ранк-Бродли, а также члены попечительского комитета памятника. Бывший муж Дианы, наследник британского престола принц Чарльз, не присутствовал на церемонии.

Бронзовая скульптура изображает принцессу, рядом с которой стоят мальчик и девочка.

Гарри и Чарльз в своем совместном заявлении отметили, что в день рождения своей матери вспоминают ее силу и любовь, которые делали весь мир лучше.

Помимо скульптуры, был представлен и обновленный мемориальный сад в память Дианы. Это было одним из самых любимых мест принцессы в Кенсингтонском дворце. В саду высадили четыре тысячи цветов, в том числе незабудки, розы, георгины, тюльпаны.

В день рождения Дианы был анонсирован выход нового документального фильма о принцессе. Об этом писало РИА ФАН.