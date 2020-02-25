Сына Порошенко заметили на концерте рэпера Face в Лондоне

На концерте рэпера Face в Лондоне был замечен молодой человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко. Он вышел на сцену в момент, когда музыкант заявил, что «русские в Лондоне».

Этот момент попал на видео, которое разместил на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский. В ролике также видно, что рэпер дал молодому человеку микрофон, и он запел на русском языке.

«Предлагаю отправить на Евровидение Мишу Порошенко. От России», — предложил Дубинский.

В начале февраля Дубинский раскритиковал украинские власти за «смену кроватей» вместо создания министерства промышленности. По мнению нардепа, правительство вместо актуальных мер сосредоточилось на возможных переменах в кабинете министров.