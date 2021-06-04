Отец Протасевича заявил о запугивании сына перед интервью

Отец основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича считает, что его сына запугивали, били и могли шантажировать задержанной вместе с ним девушкой. Так от него добились интервью государственному телеканалу ОНТ.

«Зная нашего сына, все, что говорит Роман, он говорит не сам», — сказал отец Протасевича.

Он добавил, что к активисту так и не допустили адвоката.

«К нему до сих пор не пускают врачей, и мы не можем оценить его реальное состояние. Нашему сыну, мы уверены, нужно постоянное медицинское наблюдение, мы не знаем, какие методы воздействия на него оказываются», — рассказал Протасевич-старший.

3 июня на ОНТ вышло интервью с арестованным Романом Протасевичем. В нем он клянет оппозицию, признает вину в организации массовых протестов, говорит о том, что уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко и просит не выдавать его в ЛНР.

В финале, когда оппозиционер плачет и закрывает лицо руками, на его запястьях видны следы от наручников или пластиковых стяжек, которые используют белорусские силовики.