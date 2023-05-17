Мир 17 мая 2023, 20:25 Сына Пашиняна попытались похитить в Армении — СМИ AT: сына премьера Армении Никола Пашиняна Ашота пытались похитить возле его дома Jose P. Ortiz / Unsplash

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Неизвестные попытались похитить сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашота, сообщили источники газеты Armenian Times. По их информации, молодого человека затащили в машину, но он смог выбраться и сбежать.

Собеседники издания рассказали, что Ашота Пашиняна насильно посадили в машину возле его дома 17 мая. Молодому человеку удалось вырваться из рук злоумышленников и выбраться из автомобиля. Еще одна легковушка, задействованная в попытке похищения, сбила сына премьера. Он получил повреждение ноги и обратился в полицию.

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По данным источников, покушение на Пашиняна совершили участники организации «Зов сыновей». Она состоит из близких родственников армянских военных, погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Один из членов движения Гарик Галеян опроверг эту информацию, а местные следователи организовали проверку.

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