Пашинян заявил о готовности обменять сына на пленных армян

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян заявил, что готов обменять своего сына на всех удерживаемых в Азербайджане армянских военных, которых в Ереване считают военнопленными.

Пашинян в понедельник, 7 июня, заявил, что пленные «в бакинских тюрьмах борются за независимость и суверенитет Армении», и они «простят нас за один-два лишних месяца в плену, но не простят, если за их освобождение будут отданы в жертву независимость и суверенитет страны», отметило РИА «Новости».

Экс-президент республики Серж Саргсян, комментируя эти заявления, предложил Пашиняну «отдать своего сына и вернуть вместо него 20-25 военнопленных».

«Я говорю — согласен <…> И говорю официально (президенту Азербайджана Ильхаму — прим. ред.) Алиеву — отдаю своего сына в обмен на всех пленных. Официально заявляю, отдаю своего сына в обмен на всех пленных», — сказал Пашинян.

При этом исполняющий обязанности премьера Армении оскорбил бывших президентов страны, Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, заявив, «что поручает им, как специалистам в торговле людьми» провести переговоры по этому вопросу.

Осенью прошлого года накалились отношения между Баку и Ереваном. Много лет они не могут поделить спорную территорию — Нагорный Карабах. Военные действия в регионе возобновились в конце сентября 2020-го.