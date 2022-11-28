Мир 28 ноября 2022, 08:59 Сына губернатора Красноярского края перевели под домашний арест в Италии Prealpina: Артем Усс вышел из тюрьмы и перешел под домашний арест Unsplash

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Пятый апелляционный суд Милана отправил под домашний арест сына главы Красноярского края Артема Усса. В США его обвинили в обходе санкций и отмывании денег. Об этом сообщило итальянское издание La Prealpina.

По данным издания, судья скоро назначит еще одно заседания, где решится вопрос об экстрадиции Усса из Италии в Штаты. Генеральный прокурор Милана уже отдал в суд обвинительный акт.

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Артема Усса арестовали по запросу США 19 октября в Италии. Американская сторона заявила, что он виновен в отмывании нефти, экспорте военных технологий из Соединенных Штатов и контрабанде нефти. Усса заочно арестовали в России 27 октября. Защита просила перевести его под домашний арест, а российская сторона потребовала экстрадиции.

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Адвокат Владимир Жеребенков предположил, что цель заведенного в РФ на сына губернатора Красноярского края уголовного дела — вызволить Артема Усса из тюрьмы в Италии. Сейчас все зависит от того, какое решение примет итальянский суд — отправить Усса-младшего в Россию или США.