Сына экс-президента Германии зарезали на лекции

Неизвестный напал на сына бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера. Врач Фриц фон Вайцзеккер скончался во время лекции, которую читал в клинике Schlosspark-Klinik.

Нападение произошло в Берлине накануне вечером, сообщила телерадиокомпания RBB. Больница, где выступал фон Вайцзеккер, расположена в районе Шарлоттенбург.

Полиция уточнила, что во время лекции к сыну бывшего президента неожиданно подошел мужчина и ударил его ножом. Злоумышленнику пытался помешать кто-то из аудитории. Он получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

Сам лектор скончался на месте от полученных травм, несмотря на немедленно предпринятые меры по реанимации. Фрицу фон Вайцзеккеру было 59 лет.

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Предполагаемого преступника помогли задержать находившиеся в зале люди. Полицейские выясняют мотив, который толкнул его на убийство. Ведется следствие.

Рихард фон Вайцзеккер возглавлял Германию с 1984 по 1994 годы и скончался в 2015-м. Его сын с 2005 года был главврачом Schlosspark-Klinik. Его последняя лекция была посвящена проблемам с печенью.