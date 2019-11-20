«Безопасность хромает». Сына экс-президента Германии убили во время доклада в клинике

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера скончался во вторник от ножевых ранений. На Фрица напали во время лекции в берлинской клинике. Политолог из ФРГ Александр Рар рассказал «360», как отреагировали на новость немцы и как человек с ножом мог оказаться на мероприятии.

О смерти Фрица фон Вайцзеккера сообщили в Twitter полиции Берлина. По данным телерадиокомпании RBB, трагедия произошла в Schlosspark-Klinik, которая находится в районе Шарлоттенбург на западе столицы. Неизвестный напал на докладчика с ножом около 18:50 по местному времени (20:50 — по московскому).

Один из полицейских, присутствовавших на мероприятии, хотел помешать преступнику, но получил тяжелое ранение. Мужчину госпитализировали. Нападавшего задержали прямо на территории клиники. По информации издания Der Tagesspiegel, ему 57 лет, ранее подозреваемый не привлекался. СМИ личность преступника не раскрыли, отметил Рар.

Общество просто в ужасе от этой новости. Люди очень встревожены из-за этого Александр Рар политолог.

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При этом собеседника «360» не удивило, что на мероприятие попал человек с ножом.

«Не на всех мероприятиях в Германии так серьезно все проверяют. К сожалению, носить ножи в ФРГ пока не запрещено. Пытаются сейчас запретить, но лишь частично. В этом смысле безопасность хромает. Может быть, сейчас как-то полиция уже отреагирует», — добавил политолог.

Об убитом Рар вспоминает просто как о человеке из знатной семьи. Сам Фриц фон Вайцзеккер не был известной фигурой. «Как пишут, он был хорошим врачом, читал лекции, и почему на него напали, пока не известно», — заключил собеседник.

Фриц с 2005 года был главврачом Schlosspark-Klinik. В день гибели он выступал с лекцией о проблемах печени. На момент смерти ему было 59 лет.