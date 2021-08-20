Сына депутата Рады предложили отправить в Донбасс за поездку в Москву и лайки Медведеву

Украинский журналист Ярослав Коба оказался возмущен поездкой сына депутата Верховной рады Украины Юрия Аристова в Москву. Репортер предложил отцу отправить сына воевать в Донбасс. Об этом Коба написал на своей странице в Facebook.

По словам журналиста, речь идет об Артеме Аристове. Молодой человек часто хвастается в соцсетях своей хорошей жизнью. Однако сильнее всего Кобу возмутили фотографии молодого человека на Красной площади. Кроме того, Аристов-младший, по уверению украинца, ставит лайки в соцсетях публикациям заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Коба заявил, что такое поведение, учитывая российско-украинские отношения сейчас, неприемлемо.

«Поэтому могу посоветовать отцу Артема, народному депутату от „Слуги народа“, председателю Бюджетного комитета Юрию Аристову одно: отправить сына на перевоспитание в Восточную Украину», — написал журналист.

Он добавил, что эта мысль ему пришла еще до Дня независимости Украины. По его словам, после такой службы у Аристова-младшего точно пропадет желание ездить в Москву.