Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена дала интервью журналистам в офисе своего супруга. В нем она сказала, что в ее семье открыто обсуждают ситуацию в зоне спецоперации Росси. В этом участвуют даже дети президентской четы, которым по девять и 17 лет. Видеоинтервью Елены Зеленской опубликовало издание Daily Mail.

«Младший сын у нас — подрастающий политолог. Он знает все. Он дает военные советы. Даже какое вооружение нам надо закупить. И папе в том числе дает советы», — сказала она.

По ее словам, младший ребенок Зеленских знает, каких танков и какой авиации не хватает ВСУ. Также супруга украинского президента сказала, что ее сын — настоящий эксперт, с которым «можно проговорить месяцами».

В прошлом году Зеленская заняла второе место в рейтинге самых влиятельных женщин своей страны. На первом месте оказалась временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин. Об этом в июне прошлого года сообщил RT.