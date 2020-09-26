Сын украинского депутата погиб при крушении Ан-26 под Харьковом

Об этом сообщила пресс-служба партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Вследствие крушения самолета погиб сын депутата Николаевского областного совета Вадима Олабина — Владимир Олабин, который был курсантом Харьковского национального университета воздушных сил и находился на борту воздушного судна», — сказано в сообщении.

На борту военно-транспортного самолета Ан-26 находились курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба и служащие военной части. Борт совершал тренировочный полет, и при заходе на посадку пилот сообщил диспетчеру о неисправности в левом двигателе. Мать погибшего пилота рассказала, что ее сын не раз жаловался на проблемы с двигателями этого самолета. Ее слова процитировала «Газета.ru».

В момент крушения в самолете находились 27 человек. Выжил только один — курсант Вячеслав Золочевский. Он рассказал, что был на борту в момент авиакатастрофы, и не выпрыгивал из самолета, как предполагали в СМИ. «Утро.ru» отметило, что курсант не помнит всех подробностей аварии, потому что в какой-то момент потерял сознание.

Сейчас курсант находится в больнице, его жизни ничто не угрожает. Утром к нему приезжал президент Украины Владимир Зеленский. RТ напомнил, что он назвал юношу героем — после крушения Золочевский пытался спасти своих товарищей.