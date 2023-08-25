Мир 25 августа 2023, 07:24 Сын Трампа запустил продажи мерчандайза с изображением своего отца в тюрьме Дональд Трамп — младший начал продавать футболки с тюремным фото своего отца Правительсто США

Читать 360tv в

Дональд Трамп — младший начал продавать сувениры в поддержку своего недавно арестованного отца. Об этом сын политика заявил в соцсети Х (бывшем Twitter).

Трамп-младший анонсировал продажу таких сувениров как футболки, постеры и кружки. Главной особенностью мерчандайза стали тюремные фотографии Дональда Трампа. Собранные деньги, по его словам, пойдут в фонд правовой защиты для борьбы «с тиранией и безумием».

Реклама

«В отличие от многих, я не буду пытаться нажиться на этом, но сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь», — отметил сын политика.

Экс-президента США Дональда Трампа арестовали 25 августа в рамках дела о попытках рэкетирскими способами переиграть в сторону своих интересов выборы в штате Джорджия. Следствие выдвинуло версию о том, что политик в 2020 году воспользовался служебным положением и приказал должностным лицам найти ему голоса для победы на предстоящих выборах.