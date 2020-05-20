Сын Трампа запостил мем про крокодила, педофила и Байдена

Мем состоит из двух картинок. На одной изображен Байден, говорящий «до скорой встречи, крокодил», на второй крокодил отвечает ему — «совсем скоро, педофил».

Как сообщает Independent, Трамп-младший попытался смягчить эту шутку. На выходных он опубликовал целую серию политических картинок. В правой среде в течение многих лет ходят необоснованные обвинения бывшего вице-президента в педофилии, часто сопровождаемые мемом «жуткий Джо».

Выступая в виртуальной ратуше Yahoo во вторник, Байден заявил, сын Трампа распространяет ложь в интернете. По его словам, эту тактику он ожидал от Трампа-старшего.

«Это ненормально. Но он сын своего отца», — рассказал потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии США.

Он отметил, что не будет бороться с обвинениями аналогичным способом в ходе предвыборной кампании 2020 года.

«Я хочу опускаться в грязь с этими парнями», — заявил он.

Ранее стало известно, что Байден опережает Трампа в предвыборной гонке. Нынешний глава страны отстает на 5%.