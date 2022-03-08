Сын Трампа высмеял заявления украинской армии

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший в одном коллаже высмеял действующего президента Джо Байдена и заявления украинской армии о ходе спецоперации России. Публикация появилась в Telegram сына политика.

Дональд Трамп-младший опубликовал четыре фото с общей подписью «То, чего никогда не происходило». На одном из них — приятно удивленный Байден с подписью «81 миллион голосов» (официальные итоги прошлых президентских выборов). На втором — «призрак Киева», летчик-ас, который якобы отличился в боях с ВКС России (официальных подтверждений его существованию нет). На третьем — снятый сверху Змеиный остров, на котором, как утверждал президент Украины Зеленский, во время спецоперации погибли 13 пограничников, отказавшихся сдаться в плен. Позже выяснилось, что пограничники живы, добровольно сложили оружие и отправлены домой. Наконец, на четвертом кадре — украинская модель Анастасия Ленна с «оружием», которая, как предположили западные СМИ и пользователи интернета, вступила в ряды ВСУ. На самом деле Ленна держит автомат для игры в страйкбол, а фото было сделано еще до начала спецоперации.

Конфликт Украины с Россией породил множество фейков, ложных свидетельств «очевидцев», недостоверных видео и фото. Даже самые невероятные фейки активно распространяются в соцсетях и мессенджерах. Ложь о многочисленных смертях на Змеином острове — одна из самых знаковых, но были и другие. Например, на официальной странице Минобороны Украины в Twitter выложили захватывающие кадры воздушного боя с подписью: «МиГ-29 ВВС Вооруженных сил уничтожает „не имеющий аналогов“ Су-35 российских оккупантов». На самом деле это оказались кадры игры Digital Combat Simulator World.

Нелепые слухи ходят и о России: украинцам рассказывают о назревающих в РФ голодных бунтах, пустых прилавках, отсутствии денег, блокировке карт банков и проездных карточек и якобы пригнанных на Украину призывниках.