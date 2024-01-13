Мир 13 января 2024, 05:23 Сын Трампа выдвинул жесткие обвинения Зеленскому Дональд Трамп-младший обвинил Зеленского в убийстве блогера Гонзало Лира IMAGO/Kyle Mazza / Global Look Press

Читать 360tv в

Сын экс-президента США Дональда Трампа обвинил главу Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонзало Лира в тюрьме СБУ. В соцсети Х Трамп-младший возмутился попустительством властей США в этом вопросе.

«То есть, мы теперь позволяем иностранным получателям наших социальных пособий, таким как Зеленский, убивать наших граждан и наших журналистов???» — написал он.

Реклама

Трамп-младший отметил, что вряд ли дождется возмущенной реакции в американских СМИ. Он добавил, что заранее уверен, что такой реакции не последует.

СБУ арестовала Гонзало Лиру в начале мая прошлого года. Блогер в соцсетях критиковал НАТО, американскую администрацию и Зеленского. О смерти блогера в украинской тюрьме сообщил журналист Такер Карлсон.

Виновником в смерти Лиры Зеленского назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он заявил, что Лира стал жертвой, потому что открыто критиковал власти Украины и США.