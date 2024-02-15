Мир 15 февраля 2024, 07:48 Сын Трампа усомнился в реальности «российской угрозы» Сын Трампа усомнился в «российской угрозе», о которой предупредили конгресс РИА «Новости»

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Угроза США со стороны России, о которой предупредили конгресс, вряд ли является реальной. Об этом в социальной сети Truth Social написал сын бывшего президента страны Дональд Трамп-младший.

«Кто-то правда верит в том, что информация о серьезной российской угрозы появилась спустя 30 секунд после отказа спикеры палаты представителей поддержать выделение Украине 60 миллиардов долларов?» — сообщил он.

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По мнению Трампа-младшего, только очень недалекие люди могут купиться на эти вбросы.

«Прямо как по учебнику, пропаганда глубинного государства», — добавил политик.

Ранее Комитет по разведке палаты представителей США сообщил членам конгресса о якобы угрозе национальной безопасности и призвал президента Джо Байдена предать эту информацию общественности. Глава комитета Майк Тернер утверждал, что угроза связана с Россией.