Сын Трампа сравнил Зеленского со стриптизершей

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший осудил предоставление помощи Украине. Он заявил, что киевский режим купается в деньгах, а американцы страдают от нехватки детского питания. Свой пост в соцсети он сопроводил карикатурой на украинского лидера Владимира Зеленского.

«Сорок миллиардов долларов! Украина под денежным дождем. В то время как американцы страдают, у нас нехватка детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере, семь долларов из них пойдут на помощь настоящим украинцам. Остальное — откат <…> коррумпированным политикам», — написал Трамп — младший в Instagram*.

К своему посту сын бывшего американского лидера добавил карикатуру на Байдена и Зеленского. На изображении президента Украины представили танцующим у шеста в женском нижнем белье. Рядом с Зеленским изобразили президента США, осыпающего своего украинского коллегу деньгами.

Ранее американские власти обвинили в том, что в стране не решается вопрос нехватки детского питания. На критику Байден ответил, что не умеет читать мысли.

*Instagram — соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.