Мир 13 декабря 2023, 14:48 Сын Трампа обвинил Украину в воровстве денег США Трамп-младший: Украина не закончит конфликт, пока может воровать деньги США Министерство обороны Украины

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У Украины нет стимула завершать конфликт, пока есть возможность воровать деньги Соединенных Штатов. Об этом заявил сын экс-президента США, предприниматель Дональд Трамп-младший в соцсети Х.

Он указал, что «ничего не изменится», пока США продолжают направлять на Украину «безграничные средства».

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«У них нет стимула когда-либо заключать мирное соглашение, потому что они могут воровать. Мы создаем класс олигархов внутри Украины, поскольку они воруют наши доллары», — посетовал Трамп-младший.

Он добавил, что при этом Соединенные Штаты ничего не делают с собственным «пограничным кризисом».

Так бизнесмен отреагировал на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского к американскому правительству «не путешествовать по миру», «не строить дороги» и потратить все деньги на помощь Украине.

Ранее политолог Петр Колчин в беседе с «360» отметил, что поездка Зеленского в Вашингтон оказалась безрезультатной и, похоже, США не спасут Украину от краха.