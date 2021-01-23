Сын Трампа объяснил причину своего перехода в Telegram

Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший начал пользоваться Telegram. По его словам, этот мессенджер дает равные возможности как либералам, так и консерваторам.

«Привет, это Дон-младший. Я очень рад быть здесь, в Telegram. <…> Мне не нужна платформа, где у меня будет преимущество. Мне не нужен замкнутый мирок консерваторов. Мне нужно место, где мои идеи и их (консерваторов — прим.ред.)плохие идеи соревнуются друг с другом. Я думаю, теперь такое место у нас есть», — заявил Трамп-младший в своем видеообращении в Telegram.

Он подчеркнул, что мессенджер дает равные возможности как для консерваторов, так и для либералов. При этом платформа не участвует в «чистке консерваторов», которая происходит в других соцсетях. По словам Трампа-младшего ему не нужен мессенджер, где он будет иметь преимущество.

Сейчас на аккаунт сына экс-президента подписаны более 600 тысяч человек. Еще неделю назад у него насчитывалось порядка 300 тысяч подписчиков. При этом в Twitter у Трампа-младшего больше 6,6 миллиона фолловеров. Мессенджер Telegram создал россиянин Павел Дуров.