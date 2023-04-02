Мир 02 апреля 2023, 10:22 Сын Трампа назвал Зеленского самым высокооплачиваемым актером в 2022 году Трамп-младший назвал Владимира Зеленского самым высокооплачиваемым актером в 2022 году Википедия

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Президент Украины Владимир Зеленский является самым высокооплачиваемым актером по итогам 2022 года с доходом в 18 миллиардов долларов. Об этом в Twitter написал бывшего президента США Дональд Трамп — младший.

Twitter

Таким образом он отреагировал на публикацию аккаунта Daily Loud, который сообщил, что актер Том Круз за прошлый год заработал 100 миллионов долларов, став самым высокооплачиваемым актером.

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«На самом деле Зеленский был самым высокооплачиваемым актером. Он получил 18 миллиардов долларов», — написал он.

Позднее Трамп-младший удалил публикацию.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail высмеяли Зеленского за выступление на специальном заседании, посчитав его слезы ненастоящими. Британцы выразили мнение, что украинскому президенту стоит прекратить «попрошайничать» перед европейскими чиновниками.