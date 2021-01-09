Сын Трампа назвал «смертью свободы слова» постоянный бан отца в Twitter

Сын действующего президента США Дональд Трамп — младший назвал постоянную блокировку своего отца в Twitter цензурой технологических гигантов. Об этом он написал на своей странице в сервисе микроблогов.

«Мир смеется над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Технологические гиганты способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется левыми властителями», — говорится в сообщении.

Он оставил ссылку на свой сайт, где рекламирует книги собственного авторства, и призвал искать его там, когда администрация Twitter заблокирует его вслед за отцом.

Во время беспорядков в Вашингтоне действующий президент США Дональд Трамп призывал своих сторонников остановиться. Но в своем сообщении он еще раз подтвердил, что выборы были сфальсифицированы. Администрация социальной сети заблокировала его аккаунт на 12 часов.

Вслед за Twitter временную блокировку аккаунтов Трампа ввели Instagram, Facebook, Snapchat и Twitch. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что разблокирует аккаунты Трампа только через две недели, когда пройдет инаугурация избранного президента Джо Байдена.

После снятия блокировки в Twitter Трамп опубликовал два сообщения. В первом он назвал своих сторонников великими американскими патриотами, которые сохранят свой голос, а во втором признался, что не намерен ехать на церемонию инаугурации.

В администрации сочли эти слова очередными призывами к насилию и заблокировали профиль Трампа на постоянной основе.