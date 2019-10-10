Сын телеведущей прервал прямой эфир, чтобы обнять маму. Видео

Кортни Кьюб вела прямой эфир и рассказывала о конфликте Сирии и Турции. Ее речь прервал четырехлетний сын, который вбежал в студию, чтобы обнять маму. Мальчик протянул руки к Кортни, чтобы привлечь ее внимание, в это время журналистка пыталась сдержать улыбку и продолжала говорить. Однако ей все же пришлось прерваться.

«Прошу прощения… Мой… мои дети здесь. Прямая трансляция», — сказала она.

В этот момент на экран вывели карту Сирии и Турции, и через несколько секунд телеведущая продолжила говорить текст. Позже Кортни призналась, что ей пришлось взять на работу Райана и его брата-близнеца, поскольку «срочные новости из Сирии не совпадают с графиком работы детских садов».