  • Сын принца Гарри получил первый рождественский подарок

    28 ноября 2019, 15:00

    Алена Макаренко

    Первенец принца Гарри и Меган Маркл Арчи получил свой первый подарок на Рождество. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Сын принца Гарри получил первый рождественский подарок

    Шестимесячный наследник британского престола получил сюрприз за месяц до праздника. Ему вручили именной мешочек от компании Harrow & Green. В него родители положат для малыша сюрпризы.

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    В 2018 году такой же презент получил младший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Луи. А три года назад герцогиня Кембриджская подарила мешочки старшим детям — Джорджу и Шарлотте.

    Меган Маркл недавно вновь нарушила официальный королевский протокол. Герцогиня публично не рассказала, как планирует провести Рождество. Ходили слухи, что супруга принца Гарри намерена встретить Рождество не с королевой Елизаветой II в Сандрингеме, как это положено по протоколу. Она собирается улететь в США к маме Дории.