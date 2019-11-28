Сын принца Гарри получил первый рождественский подарок

Шестимесячный наследник британского престола получил сюрприз за месяц до праздника. Ему вручили именной мешочек от компании Harrow & Green. В него родители положат для малыша сюрпризы.

Королевская семья объявила бойкот принцу Гарри и Меган Маркл Подробнее

В 2018 году такой же презент получил младший ребенок принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принц Луи. А три года назад герцогиня Кембриджская подарила мешочки старшим детям — Джорджу и Шарлотте.

Меган Маркл недавно вновь нарушила официальный королевский протокол. Герцогиня публично не рассказала, как планирует провести Рождество. Ходили слухи, что супруга принца Гарри намерена встретить Рождество не с королевой Елизаветой II в Сандрингеме, как это положено по протоколу. Она собирается улететь в США к маме Дории.