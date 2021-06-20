Сын принца Гарри и Меган Маркл никогда не получит титула, поскольку принц Чарльз хочет сократить траты налогоплательщиков на содержание королевской семьи. Об этом сообщило издание The Mirror.

Старший сын королевы Великобритании перепишет юридические документы, чтобы первенец герцога и герцогини Сассекских никогда не стал принцем. Этот титул обычно дается внукам монарха, но принц Чарльз, который стоит первым в очереди на престол, намерен отбраковать второстепенных членов семьи, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков. По его мнению, общественность устала оплачивать счета прихлебателей.

По слухам, такое решение привело принца Гарри и Меган Маркл в ярость. Они узнали об этом незадолго до скандального интервью с Опрой Уинфри. Это ухудшило и без того непростые отношения между ними и другими членами королевской семьи. Ведь пара надеялась, что, когда Чарльз станет королем, их сын Арчи станет принцем.

По некоторым оценкам, королевская семья обходится британским налогоплательщикам в 345 миллионов фунтов (около 34,6 миллиарда рублей) в год.

А 4 июня у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Девочку назвали Лилибет Диана.