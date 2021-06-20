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    20 июня 2021, 17:55

    Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула — СМИ

    Александр Блинов

    Сын принца Гарри и Меган Маркл никогда не получит титула, поскольку принц Чарльз хочет сократить траты налогоплательщиков на содержание королевской семьи. Об этом сообщило издание The Mirror.

    Сын принца Гарри и Меган Маркл останется без титула — СМИ

    Старший сын королевы Великобритании перепишет юридические документы, чтобы первенец герцога и герцогини Сассекских никогда не стал принцем. Этот титул обычно дается внукам монарха, но принц Чарльз, который стоит первым в очереди на престол, намерен отбраковать второстепенных членов семьи, чтобы сэкономить средства налогоплательщиков. По его мнению, общественность устала оплачивать счета прихлебателей.

    По слухам, такое решение привело принца Гарри и Меган Маркл в ярость. Они узнали об этом незадолго до скандального интервью с Опрой Уинфри. Это ухудшило и без того непростые отношения между ними и другими членами королевской семьи. Ведь пара надеялась, что, когда Чарльз станет королем, их сын Арчи станет принцем.

    По некоторым оценкам, королевская семья обходится британским налогоплательщикам в 345 миллионов фунтов (около 34,6 миллиарда рублей) в год.

    А 4 июня у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Девочку назвали Лилибет Диана.