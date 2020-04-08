Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Сын сербского президента заразился коронавирусной инфекцией. Такое заявление сделал сам глава Сербии Александр Вучич.

На своей официальной странице в Instagram, президент поделился фотографией с сыном.

«Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первый ребенок заражен коронавирусом, клиническая картина такова, что его приняли в инфекционную больницу. Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят», — написал Вучич.

1 апреля Александр Вучич отменил свое обращение к населению. Президент почувствовал недомогание и перенес встречу.

Ранее минобороны РФ направило личный состав и оборудование в Сербию для борьбы с эпидемией коронавируса. 11 самолетов доставили все необходимое для диагностики и дезинфекции

В Сербии зафиксировано 266 случаев заражения инфекцией. 65 человек погибли, по данным института Хопкинса.