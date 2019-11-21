Сын президента Египта станет военным атташе в России

Махмуд не справлялся с рядом своих обязанностей в руководстве Службы общей разведки Египта, отметили информированные источники. По этой причине государственные деятели Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) предложили отстранить сына президента от должности. Такая инициатива поступила именно от ОАЭ неслучайно — как от близкого и наиболее влиятельного союзника Египта. По мнению этих деятелей, из-за растущей известности Махмуда и частого упоминания его имени в СМИ наносился ущерб репутации египетского лидера и его семье.

После этого сыну главы Египта предложили занять пост военного атташе в Москве. Как долго он проработает на этой должности, неизвестно. Однако говорится, что это будет долгосрочная миссия, которая может продлиться месяцы или даже годы. Лидеры России и Египта уже обсудили это назначение.

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Отправив сына президента в отставку, администрация Египта хотела вывести Махмуда из публичного пространства, отметили источники. Такие меры нужны для смягчения набирающей обороты критики и предоставления политику нового опыта.

Президент Египта поприветствовал эту идею.