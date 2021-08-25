Сын Панджшерского Льва рассказал об опасениях России в Афганистане

Сын лидера «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда, известного как Панджшерский Лев, лидер сопротивления движению «Талибан»* Ахмад Масуд — младший заявил, что у России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане. Подробное интервью он дал РБК.

Он рассказал, что ни с кем из официальных представителей России еще не общался, но надеется, что скоро появится такая возможность.

«У России есть опасения по поводу ситуации с безопасностью в Афганистане, есть обеспокоенность политической ситуацией. Я надеюсь, что они вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия», — сказал Ахмад Масуд.

По его мнению, если экстремистская идеология будет внедрена, то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, тогда экстремизм будет на подъеме. Масуд отметил, что после того как «Талибан»* взял Кабул, много группировок по всему миру поздравили их. Теперь талибов* приводят в пример и говорят, что другие тоже смогут такого добиться.

Масуд-младший предположил, что Россия могла бы провести, например, экстренные мирные переговоры между теми, кто противостоит террористам, и самими талибами*. Возможно, это сдвинет ситуацию в правильную сторону.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.