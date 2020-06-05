    05 июня 2020, 12:04

    Сын отправил матери селфи с улыбкой за минуты до гибели

    Алена Макаренко

    Мать американца Даниэля Шедда получила селфи, на котором улыбаются ее сын и его друзья. Фотографию мужчина отправил за несколько минут до гибели в авиакатастрофе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Daily Star.

    Американец Даниэль Шедд и трое его друзей сделали селфи, сидя в кабине четырехместного самолета. Снимок 39-летний мужчина послал своей матери.

    Компания вылетела из аэропорта Мэриленд-Хайтс в пригороде Сент-Луиса, в штате Миссури, и спустя несколько минут разбилась. Одномоторный самолет буквально врезался в землю.

    В авиакатастрофе погибли пилот и все пассажиры. ЧП случилось 31 мая.

    По словам отца Шедда, для его сына это был первый и последний полет с друзьями из братства Phi Gamma Delta. Чарльз Шедд рассказал, что сын «впервые летает с ними» и «с нетерпением ждал поездки».

    «Они были в приподнятом настроении. Они были счастливы. Погода была отличная», — отметил он.

    Причины авиакатастрофы пока не известны, ведется расследование. Очевидцы происшествия сообщили о шуме, но не знали его происхождение.