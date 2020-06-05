Сын отправил матери селфи с улыбкой за минуты до гибели

Американец Даниэль Шедд и трое его друзей сделали селфи, сидя в кабине четырехместного самолета. Снимок 39-летний мужчина послал своей матери.

Компания вылетела из аэропорта Мэриленд-Хайтс в пригороде Сент-Луиса, в штате Миссури, и спустя несколько минут разбилась. Одномоторный самолет буквально врезался в землю.

В авиакатастрофе погибли пилот и все пассажиры. ЧП случилось 31 мая.

По словам отца Шедда, для его сына это был первый и последний полет с друзьями из братства Phi Gamma Delta. Чарльз Шедд рассказал, что сын «впервые летает с ними» и «с нетерпением ждал поездки».

«Они были в приподнятом настроении. Они были счастливы. Погода была отличная», — отметил он.

Причины авиакатастрофы пока не известны, ведется расследование. Очевидцы происшествия сообщили о шуме, но не знали его происхождение.