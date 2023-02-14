14 февраля 2023, 17:12
Сын основателя компании Toyota умер в возрасте 97 лет
Почетный председатель совета директоров японского автомобильного концерна Toyota, сын основателя компании Сеитиро Тойода скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на пресс-службу автопроизводителя.
Причиной смерти Тойоды стала сердечная недостаточность.
Реклама
Отмечается, что благодаря внедренной Сеитиро системы контроля качества, автомобильный концерн вошел в число ведущих мировых автопроизводителей.
Реклама
Машины
Реклама
Реклама