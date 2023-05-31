Мир 31 мая 2023, 18:20 Сын Муаммара Каддафи может баллотироваться в президенты Ливии — СМИ «Аль-Хадас»: сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам может баллотироваться в президенты Ливии Freepik

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Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам может баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Об этом сообщил канал «Аль-Хадас», сославшись на источники в объединенном комитете «6+6», в составе которого находятся члены Высшего государственного совета и Палаты представителей Ливии.

Кроме того, по данным канала, не исключено, что к президентской гонке присоединится командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар.

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Источник уточнил, что военнослужащие смогут выдвигать свою кандидатуру и потом, если проиграют, возвращаться к прежней деятельности. К соглашению по этому вопросу комитет пришел накануне на очередном заседании. Тема вызывала споры между парламентом и Высшим госсоветом страны.

Президентские выборы в Ливии наметили на январь 2024 года. Перед этим, в декабре, пройдут парламентские. Для организации избирательного процесса в стране сформируют единое правительство, которое наделят полномочиями на полгода без возможности продления этого срока.