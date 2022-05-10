Сын министра обороны Германии попал в скандал

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт неоднократно предоставляла сыну Александру правительственный вертолет для частной поездки. Стоимость одного часа использования летательного аппарата составляет 5300 евро. Об этом сообщило издание Business Insider.

Журналисты выяснили, что пасхальные каникулы глава оборонного ведомства провела на острове Зюльт. В эти же дни ее сын на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с борта правительственного вертолета.

Издание отметило, что Александр Ламбрехт неоднократно сопровождал мать в различных поездках, в том числе с использованием правительственного вертолета.

По документам, вертолетом бесплатно могут пользоваться только президент Германии, канцлер, министры и председатели парламентских комитетов. Также это правило распространяется на сопровождающих лидера страны, главы правительства и министра иностранных дел. Все остальные за полет на правительственном вертолете должны заплатить 30% от стоимости.

На запрос издания в министерстве обороны Германии заявили, что Кристина Ламбрехт уведомила о полете своего сына и оплатила все расходы. В ведомстве подчеркнули, что все произошло в соответствии с правилами.