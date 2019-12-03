Сын миллионера оказался на улице из-за наркозависимости
Английский миллионер отрекся от сына-наркомана и теперь тот вынужден жить на улице и питаться из мусорных баков, сообщил сайт телеканала «Царьград».
Уже более 20 лет сын миллионера из Корнуолла живет на улице. Мужчине 37 лет и он признает, что наркотики сломали ему жизнь. Он не видится с дочкой, а жена умерла от передозировки. Райан Стаффьер ночует на парковке и мечтает об очередной реабилитации.
Впервые наркотики он попробовал когда ему было 11 лет. Началось с марихуаны, а дальше — больше. Его выгнали из школы, а в 15 лет из дома.
Иногда Райана приглашают в родительский дом, но только на обед или чашку чая. Сейчас мужчина мечтает завязать с наркотиками и вернуться к нормальной жизни.