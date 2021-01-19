Сын миллиардера умер в 24 года

Сын миллиардера Питера Бранта ушел из жизни в 24 года. Причиной смерти Гарри стала передозировка наркотиков. Об этом сообщила семья молодого человека.

По словам родителей, их сын «проиграл битву с зависимостью и умер из-за случайной передозировки лекарств, отпускаемых по рецепту». Бранту оставалось всего несколько дней до повторного прохождения реабилитации, пишет pagesix.

«Мы всегда будем опечалены тем, что жизнь Гарри оборвалась из-за этой разрушительной болезни. Он достиг многого в свои 24 года, и мы никогда не узнаем, сколько всего он добился бы еще, если бы мог», — отметили родители молодого человека.

Брант участвовал в международных показах мод и был моделью. Вместе со своим братом он создал линию косметики для MAC Cosmetics.

«Гарри любил моду и был первопроходцем в области красоты и косметических продуктов для мужчин, сотрудничая с крупным брендом по линии косметики для мужчин и женщин», — рассказали близкие.

После сообщения о смерти Бранта на его странице в Instagram стали выражать свои соболезнования именитые модельеры и дизайнеры. Роберто Кавалли написал: «Тебя будет очень не хватать». Оливье Тискенс оставил смайлики в виде трех белых сердец и голубя.

Гарри Брант был сыном миллиардера Питера Бранта и супермодели Стефани Сеймур. Его отец — американский промышленник, издатель журналов и продюсер кино.