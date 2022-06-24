Сына американского миллиардера Илона Маска 18-летний Ксавье сменил имя и пол, сообщил телеканал NBC News. Просьбу удовлетворил суд.

В апреле Ксавье Маск через суд потребовал, чтобы ему сменили имя в соответствии с гендерной идентичностью. Он заявил, что также больше не желает жить с биологическим отцом и каким-либо образом быть с ним связанным.

«Поскольку возражений нет, ходатайство о смене имени, признании смены пола и выдаче нового свидетельства о рождении удовлетворено», — привел телеканал выдержку из постановления судьи.

Теперь Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

В мае стало известно об обвинениях Маска в сексуальных домогательствах. Заявила об этом стюардесса корпоративного авиапарка SрасеХ. Корпорация выплатила ей 250 тысяч долларов. Случай произошел еще в 2016 году. Миллиардер просил стюардессу сделать ему эротический массаж, в обмен на это обещал купить ей лошадь.