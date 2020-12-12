Сын Мадуро привился российской вакциной «Спутник V»

Сын президента Венесуэлы и депутат Национальной ассамблеи Николас Мадуро Герра принял участие в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Горжусь присутствовать в момент, когда новоизбранный народный депутат Николас Мадуро Герра принял участие в третьем этапе клинических испытаний первой в мире российской вакцины против COVID-19, «Спутник V», — написал посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров в своем Twitter-аккаунте.

Гостелеканал «Венесолана де телевисьон» отметил, что Герра сделал прививку одним из первых в стране.

«Хочу сказать миру, что Венесуэла верит в Россию, в ее медицину и науку», — сказал он. Его слова приводит «Газета.ru». Николас Мадуро Герра также выразил благодарность России за помощь Венесуэле в борьбе с коронавирусом.

В середине октября Венесуэла начала испытания российской вакцины «Спутник V». Для этого были отобраны две тысячи волонтеров. В январе 2021 года начнутся поставки российской вакцины в Венесуэлу. Страна возлагает большие надежды на разработанный в РФ препарат для борьбы с COVID-19.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, разработанный в центре имени Гамалеи, получил название «Спутник V». Второй регистрацию получила «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». Кардинально отличается от аналогов вакцина центра имени Чумакова. Ожидается, что препарат будет готов к февралю 2021 года.