Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии

Участники Олимпийского собрания поддержали кандидатуру Виктора Лукашенко на пост первого вице-президента Национального Олимпийского комитета Белоруссии. Будет ли он совмещать должность с работой в аппарате президента, пока неизвестно.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заметил, что в решении предложить Виктора Лукашенко кандидатом в правлении НОК отсутствует какая-либо конспирология. Слова главы государства процитировало агентство БелТА.

«Если кто-то думает, что тут с подачи отца ему большую должность отвалили, ну, у него и так должность — дай бог каждому, приличная — помощник по национальной безопасности», — заметил президент.

При этом он заявил, что не имеет отношения к предложению выдвинуть своего сына на пост в НОК. Инициатива исходила не от Лукашенко-старшего.

Решения о том, останется ли Виктор Лукашенко помощником президента по нацбезопасности, его отец пока не принял. По словам главы Белоруссии, потеря в государстве будет большая.

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«Я пока не вижу человека, который исполнял бы эти обязанности», — признался Александр Лукашенко.

С назначением сына первым вице-президентом НОК у глава государства связаны другие надежды. Белоруссия должна продвинуться в международном спорте.