Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади вышел из тюрьмы в Триполи. Сразу после этого мужчина улетел в Турцию. Об этом сообщило издание The Libya Observer.

Освобождение произошло на основании соответствующего решения суда, которое было вынесено еще несколько лет назад. Саади Каддафи — младший сын покойного лидера Ливии.

Ранее власти Ливии объявили Саади Каддафи в розыск по обвинению в расстреле протестующих против режима Муамара Каддафи. Также его подозревали в коррупции.

Ранее двоюродный брат Муаммара Каддафи, политический представитель ливийского фронта национальной борьбы Каддаф ад-Дам рассказал в интервью RT о том, что нынешняя сложная ситуация в Ливии связана с вмешательством других стран. По его словам, жители Ливии несчастливы из-за того, к чему пришла страна и народ.

В середине июня LIA (Ливийское инвестиционное управление) предприняло очередную попытку добиться смягчения международных рестрикций в отношении своих активов. Санкции мешают управлению приступить к реализации программы по вложению средств в национальные проекты. Известно, что суверенный фонд национального благосостояния попал под ограничительные меры ОНН с 2011 года.