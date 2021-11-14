Сын Каддафи подал документы для участия в выборах президента Ливии

Второй сын убитого лидера Ливии Муамара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи решил участвовать в президентских выборах в стране. Сегодня он подал документы для регистрации кандидатом.

Документы поступили в отделение Верховной избирательной комиссии в городе Сабха на юго-западе Ливии, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное издание al-Marsad.

Выборы назначены на 24 декабря. До этого времени страной будет продолжать управлять переходная исполнительная власть. Ее избрал в начале февраля в Женеве форум ливийского политического диалога под эгидой ООН.

Главой переходного правительства стал ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба, а Президентский совет возглавил экс-посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи.

Режим Каддафи был свержен в 2011 году. Сам он был жестоко убит, с его сыном тоже расправились повстанцы. Их тела выставили напоказ в промышленном холодильнике для овощей в торговом центре в Мисурате.

Сейф аль-Ислам Каддафи был захвачен в плен и помещен в тюрьму. Там он находился до июля 2017 года.