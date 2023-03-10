Мир 10 марта 2023, 17:22 Сын главы Международной автомобильной федерации бен Сулайема стал жертвой аварии

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В Дубае в результате аварии погиб сын главы Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммеда бен Сулайема Саиф бен Сулайем. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на данные организации.

В сезоне-2016/2017 Саиф бен Сулайем выступал в «Формуле 4». Его соперниками были пилоты Логан Сарджент и Оскар Пиастри. Позже он решил отказаться от международной карьеры.

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Информацию о ДТП сообщил ряд СМИ, позже информацию подтвердили в Федерации.

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