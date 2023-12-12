Мир 12 декабря 2023, 11:15 Сын Джо Байдена спустил сотни тысяч долларов на эскортниц, наркотики и порно — СМИ Newsweek: сын Джо Байдена Хантер заплатил $10 тысяч за членство в секс-клубе Rod Lamkey/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

Сын президента США Хантер Байден потратил 872 тысячи долларов на секс-услуги, наркотики и порно. Об этом сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на судебные документы по иску об уклонении Байдена-младшего от уплаты налогов.

Сын президента США совершал указанные траты с 2016 по 2019 год, то есть до избрания его отца главой государства. Согласно судебным документам, в этот период Хантер Байден тратил сотни тысяч долларов на наркотики, эскортниц, роскошные отели, аренду недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие личные вещи.

Реклама

«Одним словом, на все, кроме налогов», — отметили авторы Newsweek.

Среди прочих расходов в списке значится отдельная сумма в 10 тысяч долларов. Столько сын Джо Байдена заплатил за членство в секс-клубе, уточнило американское издание.

Хантера Байдена обвинили в неуплате налогов на 1,4 миллиона долларов. Сыну президента США предъявили обвинение по девяти пунктам, ему грозит до 17 лет тюрьмы.