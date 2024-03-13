Мир 13 марта 2024, 15:01 Сын де Голля умер в возрасте 102 лет Сын генерала Шарля де Голля умер в Париже в возрасте 102 лет Википедия

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Сын бывшего президента Франции адмирал Филипп де Голль умер в возрасте 102 лет в Национальном институте инвалидов в Париже, где проживал два года. Об этом сообщил телеканал Franceinfo.

Филипп де Голль родился 28 декабря 1921 года в Париже и был старшим ребенком среди троих детей в семье. Он получил образование в военно-морском училище. После этого примкнул в 1940 году к военно-морским силам Франции. Кроме того, участвовал в нескольких кампаниях в звании прапорщика.

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В 1948-м он стал лейтенантом, а в 1956-м его повысили до капитан-лейтенанта. Спустя время — в 1980 году — получил звание адмирала. Через еще два года он окончил военную карьеру.